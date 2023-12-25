في الخامس من ديسمبر، تحت شعار «GO LONG. GO GLOBAL»، تألقت شركة GWM في معرض الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية، حيث عرضت توجهها التصاعدي في الشرق الأوسط، وصورة العلامة التجارية الجديدة، والتفكير المتعمق ورؤيتها المستقبلية.

بالإضافة إلى تخطيطها في مجال تكنولوجيا التنقل المستقبلية إلى جانب نماذجها المميزة من أربع علامات تجارية رئيسية: HAVAL، وTANK، وGWM POER، وقد حظي هذا الحدث بتقدير كبير من قبل الشركاء المحليين والمستثمرين والمستخدمين.



بناء صورة العلامة التجارية لـ ONE GWM



في معرض الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية، قام نائب رئيس شركة جريت وول موتورز، باركر شي، بالشرح بشكل منهجي عن التنفيذ المتعمق لإستراتيجية العلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز بسوق السيارات في الشرق الأوسط لأول مرة.

وذكر أن جريت وول موتورز تلتزم بمسار التنمية الذي يجمع بشكل وثيق بين «العولمة» و«المحلية»، ويعزز عملية تدويل المؤسسة، ويحسن القدرة التنافسية العالمية.



لقد كانت شركة جريت وول موتورز متجذرة بعمق في سوق الشرق الأوسط منذ 26 عاما، وستجعل إستراتيجية «ONE GWM» العلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز أكثر تركيزا في الشرق الأوسط، مع نقاط اتصال أكثر كفاءة وصورة أكثر توحيدا للعلامة التجارية.



ومن خلال هذا المعرض، أرسلت شركة جريت وول موتورز إشارة واضحة إلى المملكة العربية السعودية وإلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله.

ضمن إطار عمل ONE GWM، أنشأت جريت وول موتورز مخططا عميقا للبحث والإنتاج والتوريد والمبيعات في جميع أنحاء العالم من خلال نظامها الصديق للبيئة، مما يوفر للمستخدمين في الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم تجربة تنقل أكثر خضرة وأكثر ذكاء وأمانا.

تلتزم شركة GWM دائما بالمبادئ طويلة المدى، وتعزز التوطين بعمق، وتواكب العصر، وتتطور باستمرار لتوفير تجارب تنقل وحياتية متنوعة وشخصية للمستخدمين المحليين. هذا هو المفهوم والمسار الذي طبقته شركة جريت وول موتورز دائما في سياق التنمية العالمية.



وعلى مدار 26 عاما، حافظ المستخدمون في الشرق الأوسط على ثقة وحب ثابتين للعلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز، كما تم الاعتراف بجودة منتج جريت وول موتورز على نطاق واسع في سوق الشرق الأوسط.

اعتبارا من الآن، يحتل طراز GWM HAVAL H6 المرتبة الأولى في مبيعات العلامات التجارية الصينية في سوق سيارات الدفع الرباعي المدمجة في الشرق الأوسط، وتحتل شاحنات بيك أب GWM المرتبة الأولى في مبيعات العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات في الشرق الأوسط، كما حققت TANK 300 أعلى المبيعات الشهرية لمركبات الطرق الوعرة المدمجة والوعرة.



سيارات الطاقة الهجينة



في معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية، جذبت نماذج الطاقة الجديدة «الهجينة» مثل TANK 300 وTANK 500 الكثير من الاهتمام.

حققت مجموعة منتجات الطاقة الجديدة لشركة جريت وول موتورز تغطية دقيقة لسوق الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط، حيث عرضت قوة منتجات الطاقة الجديدة الذكية الرائدة وعززت مكانتها في السوق الدولية.



تعد TANK 500 New Energy أول طراز جديد من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة للطرق الوعرة تطلقه العلامة التجارية TANK في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، تعد TANK أيضا أول نموذج طاقة جديد للطرق الوعرة من بين ماركات السيارات الصينية يتم إطلاقه في الشرق الأوسط، فهو لا يجمع فقط بشكل مثالي بين الذكاء والفخامة والقدرة المطلقة على الطرق الوعرة فحسب، بل يلبي أيضا تجربة القيادة متعددة الأبعاد للمستخدمين.



وفي معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية حظيت نماذج سيارات الطاقة الجديدة مثل TANK 300وTANK 500 باهتمام كبير، كما حققت مجموعة منتجات الطاقة الجديدة لشركة جريت وول موتورز تغطية دقيقة لسوق الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط، ما يدل على قوتها الرائدة في منتجات الطاقة الجديدة الذكية وتعزيز مكانتها في السوق الدولية.



مناقشة الخطة المستقبلية في الشرق الأوسط



في يوم افتتاح معرض الرياض للسيارات لهذا العام في المملكة العربية السعودية، اجتمع أكثر من 30 ممثلا للوكلاء من دول ومناطق متعددة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان في جناح جريت وول موتورز لتجربة منتجات الطاقة الجديدة الذكية من جريت وول موتورز.

في فترة ما بعد الظهر من ذلك اليوم، عقدت شركة جريت وول موتورز بنجاح أول مؤتمر إقليمي سنوي للوكلاء في سوق الشرق الأوسط في الرياض، المملكة العربية السعودية.



خلال الاجتماع شاركت جريت وول موتورز مع التجار إستراتيجية العلامة التجارية، والطاقة الجديدة، والتكنولوجيا الذكية والمنتجات الجديدة، وتخطيط النظام الصديق للبيئة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى لسوق الشرق الأوسط.

تعني هذه الخطوة أن شركة جريت وول موتورز سوف تقوم بتسريع توسعها في سوق الشرق الأوسط، والشروع في رحلة جديدة من التطوير المتكامل في الشرق الأوسط، وهي علامة فارقة مهمة في تطوير الأعمال العالمية لشركة جريت وول موتورز.

لقد وضع الترتيب الإستراتيجي التطلعي والتخطيط الدقيق للسوق أساسا متينا للتطوير طويل المدى لأعمال جريت وول موتورز في الشرق الأوسط. وبحضور الشركاء الموزعين الإقليميين، شهد الاجتماع السنوي أيضا مراسم توقيع للموزعين المعتمدين في دول مثل ليبيا والجزائر.



المنطقة نقطة البداية



مع التركيز دائما على البناء طويل المدى، فإن تطوير العولمة لشركة GWM هو أيضا عملية تطوير محلية للغاية. منذ تصديرها إلى الشرق الأوسط في عام 1997، شرعت شركة جريت وول موتورز في رحلة العولمة.

ويمكن القول أن سوق الشرق الأوسط هو نقطة البداية لشركة جريت وول موتورز للالتزام بالمبادئ طويلة المدى واحتضان التدويل، فضلا عن كونه نقطة ساخنة للنمو المستقبلي. في المستقبل، سيدخل سوق السيارات في الشرق الأوسط بالتأكيد عصر الذكاء والطاقة الجديدة.

ستعمل شركة جريت وول موتورز جنبا إلى جنب مع شركاء عالميين، مدعومين بالتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز التنفيذ الخارجي لسلسلة صناعة القيمة الكاملة للمنتجات والتكنولوجيا والخدمات وما إلى ذلك، وبناء التأثير العالمي للعلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز.