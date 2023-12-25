كشفت صحيفة «تليغراف» البريطانية منشورات وصفت بـ«المفزعة» لمرتكب مجزرة جامعة براغ دايفيد كوزاك، وذلك غداة تكريم التشيك لضحايا الهجوم الدامي. وذكرت «تليغراف» أن كوزاك سجل «مذكراته» على قناته في «تليغرام»، وأبدى رغبته بالقيام بعملية قتل كبيرة. وكتب قبل أيام من تنفيذه المجزرة: «أريد أن أقوم بهجوم مسلح على مدرسة وربما أقدم على الانتحار أيضا».



وأضاف: «لطالما أردت القتل، لطالما تصورت أنني سأكون شخصا مختلا بالمستقبل».

وامتدح كوزاك الشاب الروسي إلزناز غالايفيف، الذي اقتحم مدرسته السابقة وقتل 9 أشخاص في عام 2021، وقال: «عندما قام إلزناز بالهجوم، أدركت كم هو مريح أكثر أن تقوم بقتل جماعي على أن تقوم بقتل أفراد على حدة».

كما أظهر كوزاك حالة اضطراب كبير في إحدى منشوراته، عندما قال إنه يشعر بأن هناك «فراشات تحلق داخل أذنيه بشكل مستمر، ما يجعله يريد أن يقتلع أذنيه».

ووقف التشيكيون دقيقة صمت امس الاول وقرعت أجراس الكنائس في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تكريما لـ 14 شخصا هم ضحايا هجوم جامعة براغ والذي يعد الأسوأ في تاريخ البلاد.



وقال وزير الداخلية فيت راكوشان إنه لم يتم التوصل إلى أي دليل يربط بين الهجوم و«الإرهاب العالمي»، مشيرا إلى أن المهاجم تصرف من تلقاء نفسه.

وأكد قائد الشرطة مارتن فوندراشيك أن المهاجم الذي لا سوابق له، كانت لديه «ترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر». وقال إن تفتيش مسرح الجريمة كان «أكبر تجربة مروعة» عاشها خلال 31 عاما من عمله.