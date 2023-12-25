

القاهرة ـ ناهد أمام



أكد د.فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تقديم كل التيسيرات للممولين، لافتا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات، وذلك في حال وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمستحقة قبل 16/6/2023 ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معاملة ضريبية مبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.



وأوضح د.فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 5000 جنيه، مضيفا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من مليوني جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من مليوني جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا 0.75% من رقم الأعمال.