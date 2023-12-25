أسقطت وحدات من الجيش السوري 7 طائرات مسيرة أطلقتها تنظيمات إرهابية على قرى وبلدات آمنة ومحيطها في ريف حلب وحماة، حسبما أكد مصدر عسكري سوري امس.



ونقلت إذاعة «شام أف أم» المقربة من الحكومة السورية عن المصدر العسكري قوله إن «وحدات من القوات المسلحة العاملة في ريفي حلب وحماة تصدت لاعتداءات بالطائرات المسيرة شنتها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة ومحيطها، ما أسفر عن إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها».



يشار في هذا الصدد إلى أن الجيش السوري أسقط العديد من الطائرات المسيرة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على ريفي حلب وحماة.



وفي 13 نوفمبر الماضي، أسقطت وحدات من الجيش السوري عددا من الطائرات المسيرة للإرهابيين في أرياف حماة وإدلب وحلب، وفقا لبيان وزارة الدفاع السورية.