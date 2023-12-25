

مشروبات مفيدة للصحة في الشتاء



أحد المشروبات «الشتوية» المفيدة للصحة هو الشاي مع القرفة، ومع القرنفل والبهارات السوداء العطرية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة.



الزنجبيل والعسل مع الليمون يحتوي على حمض الأسكوربيك وفيتامين B، ما يعني أن إضافتها إلى المشروب سيساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية منظومة المناعة في الجسم.



و«يمكن أيضا تحضير شاي الأعشاب باستخدام إكليل الجبل والنعناع والقنفذية الأرجوانية - يحفز إكليل الجبل وظائف الكلى ويساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية. أما النعناع فله تأثير مضاد للالتهابات والميكروبات ويحفز إفراز الصفراء. وتحتوي القنفذية الأرجوانية على فيتامينات A وC وE، التي تساعد على تسريع عملية تجدد أنسجة الجسم التالفة».



والمشروب الآخر المفيد هو الشوكولاتة الساخنة مع العسل والقرفة حيث «تحتوي الشوكولاتة الساخنة على حبوب الكاكاو التي تحتوي على مضادات الأكسدة والحديد والفوسفور، وبفضل هذا تنشأ للمشروب خصائص مضادة للفيروسات، وينشط الدماغ ويحسن المزاج».



كما يمكن إعداد مشروب يعتمد على عصير الكمثرى مع إضافة القرفة والقرنفل واليانسون النجمي، ويحتوي عصير الكمثرى على نسبة عالية من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى احتوائه على السوربيتول الذي له تأثير مفرز الصفراء، وفيتامين B7 المفيد للبشرة والشعر والأظافر.



أما اليانسون النجمي فيحتوي على فيتامينات A وC والفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ما يعطي للمشروب خصائص مهدئة ومعززة للمناعة ومضادة للالتهابات».



المصدر: RT