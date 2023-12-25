

هل هناك أسباب خطيرة لطنين الأذن؟



يمكن أن تكون أسباب الشعور بطنين في الأذن مختلفة منها العادي والطبيعي ومنها تلك التي تهدد صحة الإنسان وحياته. ومن بين هذه الأسباب وجود ورم في الدماغ. وتقول د.ديانا أندرييفا أخصائية طب الأعصاب والنوم: «الأسباب الأكثر انتشارا هي أمراض الأذن الخارجية والوسطى والداخلية. كما أن الاضطرابات النفسية والعاطفية وأمراض القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء يمكن أن تؤدي إلى طنين الأذن».



ووفقا لها، معظم حالات طنين الأذن لا تشكل تهديدا مباشرا للحياة. ولكن هناك أعراضا يجب الانتباه لها. مثلا إذا شعر الشخص بالضجيج أو الرنين فجأة وكان مصحوبا بفقدان السمع، فإنه قد يشير إلى فقدان السمع الحسي العصبي الحاد. لذلك من الضروري فورا استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة لتلقي العلاج في الوقت المناسب.



وتقول: «بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب الضوضاء النابضة- تمدد الأوعية الدموية، التشوهات الشريانية الوريدية، تخثر في الجيوب الوريدية، ناسور محيطي لمفي وارتفاع الضغط داخل الجمجمة».



كما تشير الطبيبة أيضا إلى أن سبب طنين الأذن يمكن أن يكون ورما في الدماغ أو في الأذن الوسطى أو ورم العصب السمعي أو احتشاء في جذع الدماغ أو ثقب طبلة الأذن.



وتوصي الطبيبة بضرورة مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة عند حدوث الطنين لتشخيص السبب وعلاجه قبل تفاقم الحالة.



المصدر: Gazeta.Ru