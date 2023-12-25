عبدالحميد الخطيب



حصدت مسرحية «المبدعون» للكاتب عثمان الشطي 5 جوائز في ختام الدورة الـ 17 لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، ويحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وقال الشطي في تصريح لـ «الأنباء»: فرض فريق «المبدعون» حضورهم في المهرجان، وذلك بعد حصولنا على جائزة «أفضل عرض مسرحي متكامل» بالإضافة إلى 4 جوائز أخرى منها جائزة لجنة الأطفال لأفضل عرض مسرحي وجائزة الأغاني والموسيقى وجائزة أفضل ممثل دور ثان وجائزة أفضل ممثلة دور أول، وترشح العرض لأغلب الجوائز منها المكياج والديكور والإضاءة والممثلة الثانية والممثل الثاني والتأليف والإخراج.



وتابع: الحمد لله العرض حاز إعجاب الحضور من الجمهور والفنانين ولجان التحكيم، وأبارك لنفسي ولمخرج العمل الفنان مبارك ماشي ولمسرح «ياس» ولكل طاقم المسرحية الضخم من فنانين وفنيين وإداريين، ومبروك لجميع الفائزين من الفرق الأخرى، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ، ونلتقي على الخير والفن والنجاح معكم بإذن الله.



وأقيمت الدورة الـ 17 لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل في الفترة من 17 حتى 23 الجاري، وشاركت فيها 6 عروض مسرحية أنتجتها الفرق المسرحية المحلية في الإمارات، منها «المبدعون» التي تدور قصتها حول مدينة الألوان التي كانت تعيش بهدوء وسلام حتى تصل إليها مجموعة من الأشرار يسعون إلى السيطرة عليها والنيل من مقدراتها، ويأسرون حكيمها، غير أن الحكيم بفطنته وحنكته يساومهم على حل لغز معين، لكن أبناء المدينة في النهاية يفوزون على الأشرار ويقومون بحل اللغز والحصول على السيوف الخمسة، ليعودوا بعدها إلى مدينتهم والحياة الآمنة والهادئة والمطمئنة.