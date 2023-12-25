مفرح الشمري



بعد تلقيه دعوة رسمية، شارك النجم المسرحي عبدالعزيز المسلم في حفل افتتاح مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الأولى والذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالله تحت رعاية وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وبحضور أبرز نجوم المسرح السعودي وكتاب ومخرجي المسرح في الوطن العربي.



وعبر المؤلف والمخرج المسرحي النجم عبدالعزيز المسلم في تصريح صحافي عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الذي اقامته هيئة المسرح والفنون والادائية، شاكرا وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية رئيس المهرجان سلطان البازعي على دعوتهم لحضور المهرجان الذي انطلق 13 الجاري وانتهى مساء أمس (الاحد).



وقال: الدعوة الكريمة التي تلقيتها للمشاركة في مهرجان الرياض للمسرح تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية ودعمها للثقافة والفنون ذات المستوى العالي من الكفاءة والجودة والمحتوى القيمي الهادف لما له من أثر طيب في التقدم والازدهار المجتمعات والإنسانية خصوصا وان مثل هذه المهرجانات تؤكد اهمية دور المسرح في تنمية الثقافة في المجتمع بتقديمها عروض نوعية يشارك بها نخبة من نجوم وفنانين من جميع ارجاء المملكة العربية السعودية مما يتيح لي ولغيري من ضيوف المهرجان التعرف على نجوم وشباب المسرح السعودي عن قرب وهذا الأمر يتيح لنا تبادل الخبرات فيما بيننا لما فيه الخير للجمهور الكريم، وما شاهدته في حفل الافتتاح يدل ان القائمين على المسرح في المملكة العربية السعودية على قدر كبير من التطور في العروض المسرحية فشكرا لهم والقادم أجمل بإذن الله.



وأشار المسلم أنه التقى في هذا المهرجان أبرز النجوم المسرح السعودي مثل النجم ناصر القصبي والفنان والمخرج عامر الحمود وآخرين، بالإضافة الى نجوم من الخليج والكويت مثل جاسم النبهان وغازي حسين ومنقذ السريع وإبراهيم الحربي ود.عبدالله العابر ود.فهد المذن عضو لجنة التحكيم في المهرجان.



أصغر كاتبة



كما التقى النجم عبدالعزيز المسلم على هامش المهرجان بأصغر كاتبة مسرحية بالسعودية رنيم العجلان وذلك بعد تشجيعه لها في جولة المملكة حيث أهدته نصا مسرحيا قامت بإعداده بعنوان «اللوحة الغامضة».

واختتم المسلم تصريحه قائلا: في عروضنا لمسرحية «الطابق الثاني» في جولة المملكة دربت مجموعة من شباب وبنات هيئة المسرح والفنون الادائية، وفوجئت بمشاركتي بالمهرجان انهم يقدمون عروضا مسرحية يوميا بطريقة مبتكرة ووجهوا لي دعوة خاصة بحضور العرض وكان في بيت عربي، والعرض بعنوان «ليلة التحوال» من عروض مسرح الرعب، شعرت بسعادة انهم استفادوا من التدريبات التي قدمتها لهؤلاء الشباب الذين يستحقون الدعم وكانت لها الأثر الطيب في نفوسهم والدليل تقديمهم لهذه العروض المسرحية لهم وهذا يعني ان مشاركتي بمثل هذه المهرجانات ودعم الشباب من الأمور التي أحرص عليها سواء في الكويت او السعودية خصوصا عندما ألتمس رغبتهم بذلك.