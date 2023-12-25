ناصر العنزي - مبارك الخالدي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ 11 من دوري زين الممتاز بإقامة مباراتين، تجمع الأولى العربي برصيد 23 نقطة مع الشباب بـ 11 نقطة على ستاد صباح السالم، وفي المباراة الأخرى يستضيف النصر بـ 16 نقطة على ملعبه في جليب الشيوخ السالمية بـ 14 نقطة في صراع بينهما لزيادة غلتهما من النقاط.



ويدخل الأخضر مواجهة اليوم بمساندة جماهيره التي ساهمت في فوزه على السالمية بهدفين في المباراة المؤجلة بينهما الخميس الماضي وجعلته مزاحما على الصدارة بالتناوب مع القادسية والكويت، وقد وضحت لمسات المدرب الصربي داركو على أداء الفريق حيث بات يهدد ويسجل، وبرز بشكل لافت هدافه المغربي حمزة خابا «12 هدفا»، كما ان الأخضر حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية ما يدل على تماسك دفاعه وحارسه.



أما الشباب فقد تراجع مستواه وتحديدا في آخر مباراتين أمام القادسية والفحيحيل وعليه أن يعالج أخطاءه الدفاعية حيث دخل مرماه 20 هدفا حتى الآن، وقد يتأخر في ترتيبه أكثر إذا خسر مواجهة اليوم أمام خصم متمكن في مهامه الهجومية.



وفي مباراة النصر والسالمية فإن «العنابي» يعيش حالة فنية مزدهرة بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني محققا انتصارات ثمينة آخرها ثنائية نظيفة على كاظمة، ويسجل للنصر حسن اختياره للاعبيه المحترفين مثل هدافه الكولومبي زاباتا (12 هدفا) والمغربي أيمن لقجع.



وعلى الجانب الآخر، فإن السالمية خسر نقاطا ثمينة أخرته في الترتيب رغم اجتهاد لاعبيه إلا أنهم لا يحسنون التعامل مع المباراة في أوقاتها الحاسمة وبات بحاجة ماسة للفوز اليوم لاسترداد ثقته المفقودة.



الفحيحيل وخيطان



واقتنص فريق الفحيحيل ثلاث نقاط غالية في مواجهته أمس مع خيطان على ستاد الصداقة والسلام في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق مهاجمه وليام باروس، ليخرج الاحمر فائزا بهدف نظيف ويرتقي للنقطة 12، وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 6 نقاط.



ولعب الفحيحيل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد خروج لاعبه ماجد العنزي بالبطاقة الحمراء. جاء الشوط الأول بمستوى اقل من المتوسط خاليا من اللمحات الفنية من الجانبين مع افضلية نسبية للفحيحيل الذي تميز بالسرعة في التحول الى الهجوم.



في المقابل، عانى خيطان كثرة التمريرات المقطوعة وعدم قدرة خط وسطه على خلق الفرص، وكانت أولى المحاولات للأحمر بتمريرة هاشم عدنان للبرازيلي وليام باروس الذي انفرد بالحارس أسامة العنزي لكنه سدد الكرة بجسد الحارس (5).



في الشوط الثاني تحسن أداء خيطان مكثفا طلعاته الهجومية عبر الجبهة اليمنى بتواجد يعقوب الطراروة ليشكل خطورة على مرمى منافسه، ونجح المهاجم ويلنغتون في الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أحمد العلي تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفار (65)، وذهبت رأسية مهاجم الفحيحيل باروس بغرابة خارج المرمى (68) وأشهر الحكم العلي البطاقة الحمراء لمدافع الفحيحيل ماجد العنزي بعد حصوله على البطاقة الثانية (73). وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، ومر البديل عبدالرحمن الحنشي بطريقة جيدة، وأهدى الكرة لباروس الذي وضعها في الشباك (92) لتنتهي المباراة بفوز ثمين للأحمر.