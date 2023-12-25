

يعقوب العوضي



واصل الكويت صدارته للترتيب العام لدوري الكرة الطائرة بعد فوزه على التضامن بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله رافعا رصيده الى 25 نقطة، بينما يبقى رصيد التضامن 6 نقاط، بعد لقاء سيطر فيه «العميد» صدارة على مجريات الأشواط الثلاثة دون صعوبة تذكر.



وفي لقاء ثان، حقق العربي فوزا صعبا على برقان بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما أصبح رصيد برقان 19 نقطة، وذلك بعد مباراة متكافئة، إلا أن «الأخضر» كان الاكثر رغبة في الفوز وحسم المواجهة لينعش آماله في المنافسة على المراكز المتقدمة.



وفي لقاء ثالث، تفوق كاظمة على اليرموك بنتيجة 3-0 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 10 نقاط.