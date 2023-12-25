يتوقع أن يستعاض تدريجيا في الولايات المتحدة عن مصادر الطاقة الملوثة بالألواح الكهروضوئية التي تشهد سوقها ازدهارا، ولكن غالبا ما يكتفى برمي الألواح الشمسية التي لا تعود صالحة، إذ لاتزال إعادة تدويرها في بداياتها.



وداخل مستودع يقع في يوما، وهي بلدة صغيرة في أريزونا، تدير مجموعة من العمال آلات لطحن هذه الألواح الزجاجية الكبيرة.



وقال آدم ساغي، رئيس شركة «وي ريسايكل سولار» التي تهدف إلى توفير إمكان استخدام ثان للألواح الشمسية «نشهد الآن إعادة تدوير الجيل الأول من الألواح الشمسية».



وأضاف ساغي في حديث إلى وكالة فرانس برس وهو واقف خلف أجهزته في المستودع «ما هو مذهل أننا في طليعة» هذه الصناعة الناشئة.



وأشار، وهو يرتدي سترته البرتقالية، إلى أن الطاقة الشمسية «هي طاقة متجددة وعلينا أن نجد حلا لمصير هذه المواد».



فالألواح الشمسية التي تخدم لنحو 30 سنة، تنتهي في مكبات النفايات من دون إخضاعها لإعادة التدوير، مما يتسبب في خسارة المعادن الموجودة في الخلايا الكهروضوئية.



ويعمل المهندسون في «وي ريسايكل سولار» منذ 3 سنوات من أجل استعادة هذه العناصر الثمينة ومن بينها الفضة والنحاس.



ويتوقع ساغي «أن يحصل قريبا جدا تسونامي من الألواح الشمسية المستخدمة»، حيث تتكدس أمام مستودعه أكوام من هذه الألواح الكبيرة المرمية.



ويتم تجديد الجزء الأول من الألواح الأقل تلفا، لإعادة بيعها بسعر أقل في الأسواق الأخرى.