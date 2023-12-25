أقدم أحد السجون في ولاية سانتا كانتارينا البرازيلية مؤخرا على تجربة مثيرة، حيث قام باستبدال كلاب الحراسة بسرب من الإوز، الذي من المفترض أنه يصدر أصواتا عالية، عندما يكتشف أصواتا غريبة، مثل شخص يحاول الهروب.



وفي العادة تتميز مجمعات السجون بأحدث أنظمة الكشف، التي تجعل من الصعب جدا على النزلاء الهروب دون أن يتم اكتشافهم.



ورغم ذلك، وبغض النظر عن التقدم التكنولوجي، فمن الجيد دائما أن يكون هناك نظام كشف تناظري احتياطي أيضا، في حالة فشل الإجراءات المعقدة، وعادة ما يكون الأوصياء البشريون وكلاب الحراسة هم القاعدة، لكن بعض السجون تستخدم بعض البدائل غير المتوقعة.



وقد استبدلت العديد من السجون في البرازيل كلاب الحراسة بالإوز، والتي يقولون إنها ليست فقط فعالة بنفس القدر، إن لم تكن أكثر فاعلية، ولكن العناية بها أرخص أيضا. وواضح أن الإوز تتمتع بسمع جيد جدا وتصدر أصواتا عالية كلما اكتشفت أصواتا غريبة، وبالتالي تنبه الحراس البشريين.



من جانبه، قال ماركوس روبرتو دي سوزا مدير السجن لرويترز: «لدينا مراقبة إلكترونية ومراقبة شخصية.. وأخيرا مراقبة الإوز الذي حل محل الكلاب.. الليل هادئ جدا.. حتى أثناء النهار، كما ترون، فهو مكان صامت جدا وفي الليل أكثر صمتا المكان يفضل هذا النوع من الأمان».