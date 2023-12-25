توفيت إحدى مؤسسات فرقة موسيقى الكانتري الأميركية ديكسي تشيكس بحادث سير في تكساس، وقالت زميلات سابقات لها إن «نورا ساطعا» قد انطفأ.



وقالت إدارة السلامة العامة في تكساس إن لورا لينش (65 عاما) توفيت في حادث سير على طريق سريع غير مقسوم على بعد 115 كيلومترا شرق إيل باسو.



وأضافت السلطات أنها لم تكن تضع حزام الأمان، وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.



وكانت لينش وروبن لين مايسي والشقيقتان مارتي وإيميلي اروين العضوات المؤسسات لفرقة ديكسي تشيكس عند إطلاقها عام 1989، كما أفاد موقع تي.إم.زي الترفيهي.



غادرت لينش الفرقة التي بات اسمها اليوم «ذي تشيكس» عام 1995 وحلت مكانها ناتالي ماينز.



مع ماينز كمغنية رئيسية ومعاونة الشقيقتين اروين نالت الفرقة شهرة واسعة أواخر التسعينيات وأصبحت واحدة من الفرق النسائية التي تحقق أعلى مبيعات في التاريخ مع الموسيقى التي تمزج بين الروك والكانتري.



وفي منشور على انستغرام عبرت عضوات الفرقة الحالية عن «صدمتها وحزنها» لوفاة لينش، وكتبن «كانت لورا نورا ساطعا... طاقتها التي تمد الآخرين وروحها المرحة أعطيا بريقا لبدايات فرقتنا».



وأضفن «مواهبها القوية ساعدت في دفعنا إلى ما هو أبعد من الغناء في زوايا الشوارع، إلى مسارح في كل أنحاء تكساس وسط البلاد الغربي».