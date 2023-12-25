

الدوحة - فريد عبدالباقي



دشن منتخب قطر الأول لكرة القدم تحضيراته في ملاعب أكاديمية أسباير، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي كمبوديا والأردن يومي 31 الجاري و5 يناير المقبل في الدوحة، قبل مشاركته في نهائيات كأس أمم آسيا التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني المؤقت بارتلومي ماركيز لوبيز، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، عقب انتهاء مباريات الجولة الـ 12 من الدوري القطري.



وتشهد قائمة «العنابي» مشاركة 27 لاعبا وهم: سعد الشيب، صلاح زكريا، سعود الخاطر، مشعل برشم، المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين، أحمد فتحي، أسامة الطيري، حسن الهيدوس، جاسم جابر، عبدالعزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى طارق، أحمد الجانحي، أحمد علاء، المعز علي، أكرم عفيف، خالد منير، محمد مونتاري، يوسف عبدالرزاق.



ومن المقرر أن يقلص الجهاز الفني عدد اللاعبين إلى 23 لاعبا قبل انطلاق البطولة القارية بـ 10 أيام وفقا للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



هذا، وأعلن النادي العربي تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على الحكمين نايف القادري وسلمان فلاحي، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدتها مباراة العربي الأخيرة في الدوري القطري أمام الشمال في الجولة الـ12 والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وترى إدارة النادي العربي أن الحكمين ألغيا هدفا صحيحا للفريق وحرما النادي من نقطتين كانتا في متناول يد الفريق. وأكد النادي في البيان الذي نشره عبر حسابه الخاص: «ان الحكمين القادري وفلاحي اتخذا قرارات تحكيمية عكسية أثرت على سير المباراة ونتيجتها كما يصران بشكل ملحوظ على اتخاذ تلك القرارات تجاه الفريق في معظم المباريات ومن ثم يطالب النادي لجنة الحكام بعدم تكليف الحكمين المذكورين بإدارة أي مباراة للنادي العربي في المباريات القادمة».



وكان الحكم الدولي السابق ومحلل برنامج الحكم على قنوات الكأس القطرية، عبدالله القحطاني قد أكد صحة الهدف الذي أحرزه التونسي يوسف المساكني لنادي العربي في الدقيقة الـ48 من أحداث المباراة وذلك خلال تعليقه على أداء الحكم في برنامج الحكم.