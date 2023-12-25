الأمير استقبل رؤساء السلطات الثلاث

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



كما استقبل سموه بقصر السيف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



واستقبل سموه بقصر السيف امس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل ماجد بورسلي.



من جانب آخر، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس شوكت ميرضيائيف رئـيـس جـمـهـوريـة أوزبكستان الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والتطلع إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.































