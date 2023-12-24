يحيى حميدان

واصل الكويت تعملقه وتألقه أمام كاظمة بعدما تمكن من الفوز عليه 6-0 مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما بقي «البرتقالي» على رصيده السابق بـ 13 نقطة في المركز السادس.

وسجل الفريق الكويتاوي نتائج كبيرة أمام كاظمة في مواجهاتهما الأخيرة، حيث تغلب عليه 4-1 و3-0 و8-1 و5-2، بخلاف مباراة اليوم الأحد التي سجل خلالها سداسية جديدة.

وكشف الكويت عن نواياه في تحقيق الفوز بعدما شكل ضغطا مبكرا على كاظمة في مناطقه الخلفية، حيث وجد «البرتقالي» صعوبة في الخروج بالكرة وعجز عن مجاراة سرعة لاعبي «الأبيض» في تناقل الكرة والتحولات من الحالة الدفاعية إلى الهجومية.

ووضع المدافع فهد حمود فريقه الكويت في المقدمة بعدما افتتح التسجيل برأسه من ركلة ركنية نفذها محمد دحام (11).

وعزز المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي من تقدم «الأبيض» بإحرازه الهدف الثاني برأسه ايضاً بعدما تلقى كرة مرسومة من الظهير الأيمن سامي الصانع (25).

وبدت خطوط كاظمة مفككة، وبدا توني سيلفا الأنشط من جانبه، وحاول التسجيل بشكل خجول وسنحت له فرصتان من ضاري الرقم وناصر فالح وتصدى لهما الحارس الكويتاوي عبدالرحمن كميل على التوالي.

وسجل الخنيسي الهدف الثالث للكويت من ركلة جزاء مستحقة احتسبها الحكم اليوناني إيفانجيلوس مانوتشوس إثر لمسة يد واضحة من قائد كاظمة بدر ذكر الله داخل المنطقة المحظورة (45+2).

وفي الشوط الثاني، لم يترك «الأبيض» فرصة لـ «البرتقالي» لالتقاط أنفاسه وتنظيم صفوفه وعاجله بهدف رابع سجله الخنيسي من تمريرة من دحام (50).

وسجل دحام اسمه في قائمة مسجلي الأهداف بعدما أحرز الهدف الخامس للكويت من تسديدة من خارج منطقة الجزاء وسكنت كرته شباك الحارس بدر الصعنون (65).

وأضاف الخنيسي الهدف السادس ل "الأبيض" والرابع له شخصيا "سوبر هاتريك" إثر متابعة مميزة منه لتشتيت خاطئ من الدفاع الكظماوي (84).

وبقي الكويت متحكما بالكرة بعد ذلك وسط ضياع واضح من منافسه في الملعب ولم يتغير الحال على صعيد الأرقام، ليخرج "الأبيض" فائزاً بستة أهداف دون مقابل.