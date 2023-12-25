هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» بأن «الأمير محمد بن سلمان عبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، بالمزيد من التقدم والرقي».



فيما أعرب الرئيس المصري، عن الشكر لسمو ولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الصادقة.



من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك إن «الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، حيث قدم له التهنئة على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية».



وأضاف المتحدث الرئاسي ان «الرئيس السيسي ثمن هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك».