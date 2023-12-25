عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً لمانشرته "الأنباء" في عدد سابق، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قراراً يقضي بتدوير مناطقي لمديري مدارس المرحلة الثانوية أو في المنطقة نفسها اثناء فترة امتحانات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي .

وقرر الوزير المانع تشكيل لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر للفترات الدراسية الأولى والثانية والدور الثاني لطلبة الفترة الصباحية في مدارسهم الأصلية ولدارسي مراكز تعليم الكبار وطلبة المنازل ومدارس التعليم الخاص في مقار تحددها المنطقة التعليمية وتعتمد من الوكيل المساعد للتعليم العام".

واوضح د المانع في قراره ترشيح رؤساء لجان سير الامتحان من قبل مديري عموم المناطق التعليمية ويتولى وكيل وزارة التربية اعتماد الأسماء بناء على عرض الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام،على ان يكون التكليف في مقر لجنة مغاير لمدرسته الاصلية في داخل المنطقة التعليمية أو في منطقة تعليمية أخرى».

وشدد المانع على ضرورة أن يرفع رئيس لجنة سير الامتحان العدد اللازم من المراقبين لمدير عام الإدارة العامة للمنطقة التعليمية التابع لها لاعتماد الترشيح، ويشترط عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثانية لجميع العاملين في لجنة سير الامتحان المكلف بالعمل بها،على أن يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع ذلك.