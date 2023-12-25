تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة أعرب فيها باسمه واسم الأسرة المالكة وحكومة وشعب مملكة تونغا الصديقة عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر متمنيا له موفور الصحة والسعادة.