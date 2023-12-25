الصفحات الناصعة لسمو الأمير الراحل ستظل راسخة في تاريخ الكويت وستبقى عطاءات سموه وإسهاماته خالدة ومنارة للأجيال تستهدي بها لتكمل مسيرة بناء الوطن

ما عبر عنه المواطنون والمقيمون من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن جسَّد روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة وأصالة الشعب الكويتي الوفي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم العبدالله بما يلي:



أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره إلى جميع المواطنين والمقيمين لما عبروا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي عبرت عن أصالة الشعب الكويتي الوفي وكل من يعيش على أرضها الطيبة.



كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره ووافر تقديره إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ورؤساء الدول العربية الشقيقة وزعماء دول العالم الصديقة على ما عبروا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بهذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت مع جميع الدول العربية والدول الصديقة.



واستذكر مجلس الوزراء بكل الاعتزاز والفخر مسيرة الفقيد الراحل، رحمه الله، الحافلة بالعطاء والأعمال الجليلة والتضحيات المشهودة والمبادرات المشرفة التي قدمها سموه، رحمه الله، طوال فترة توليه المناصب الرسمية في سبيل رفعة البلاد وازدهارها، مؤكدا أن هذه الصفحات الناصعة ستظل راسخة في تاريخ الكويت وستبقى عطاءات سمو الأمير الراحل وإسهاماته خالدة ومنارة للأجيال تستهدي بها لتكمل مسيرة بناء الوطن، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير برحمته الواسعة ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.



من جهة أخرى، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يمد سموه، حفظه الله ورعاه، بعونه وتوفيقه ويسدد خطاه لإكمال مسيرة البناء والعطاء وأن يديم على الكويت الغالية نعمة الأمن والأمان والنماء وتحقيق كل ما فيه خير للكويت وأهلها، مؤكدا أن الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الحكيمة وتوجيهات سموه السديدة ستواصل تحقيق المزيد من الازدهار والإنجازات في شتى المجالات بمساعدة أبنائها الأوفياء وكل من يعيش على أرضها الطيبة.