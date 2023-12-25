أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار.



وقالت الخارجية في بيان لها إن وزير خارجية جمهورية العراق أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا وعلى أعلى المستويات تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء.



وذكرت أن وزير الخارجية أوضح أن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارتنا لدى جمهورية العراق، ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.