قالت قناة الشرقية العراقية ان مصدرا أمنيا عراقيا كشف عن اختطاف شخصين في منطقة المشاعيف بمحافظة الأنبار. وقال مصدر أمني للشرقية نيوز إن شخصين (كويتي وخليجي) كانا يستقلان سيارة اختطفا في منطقة المشاعيف التابعة لمحافظة الأنبار خلال قيامهما برحلة صيد داخل المنطقة. ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه تم اقتياد الشخصين باتجاه منطقة وادي ثرثار التابعة لجزيرة نينوى وإحراق العجلة هناك.



من جانبها، أفادت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني بإحباط محاولة «داعشية» لاختطاف كويتيين بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.



وقال المصدر، بحسب «السومرية نيوز»، إن «خليجيا هو أنور جليدان الظفيري وكويتي هو فيصل جابر لفته، تم استهدافهما من قبل عصابات داعش في قاطع صلاح الدين غرب وادي الثرثار».



وبين أن «مركبة المختطفين وبعد اقترابها من قرية مهجورة في المنطقة المحددة تم استهدافهما بنيران كثيفة، وبعد ذلك خرجت مركبة تابعة لعصابات داعش باتجاه الصيادين مما اضطرهما إلى الانسحاب نحو خط الصد للقوات الأمنية»، مؤكدا أن «القوات الأمنية ستقوم بإخلائهم».