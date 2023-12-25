

قال النائب عبدالله فهاد: سلامة المواطنين داخل الكويت وخارجها خط أحمر، وتواصلت مع وزير الخارجية للوقوف على تفاصيل خبر اختطاف مواطنين في العراق أمس، وما تم اتخاذه من خطوات كويتية في سبيل إطلاق سراحهما فورا، وأبلغني الوزير باهتمامه الشديد بالأمر، وهم الآن في مرحلة التأكد من كل التفاصيل والمعلومات التي تحصلوا عليها بشأن ما حدث، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي لمعرفة الملابسات.



وتابع: ‏ونحن، إذ نواصل جهودنا الممكنة بالتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل عودة مواطنينا، نحمل الحكومة العراقية مسؤولية سلامتهما حتى عودتهما إلى أرض الوطن بإذن الله.