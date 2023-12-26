

يتواصل الصراع المحتدم على المركز الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين الثلاثي أرسنال، وليفربول وأستون فيلا، ولكل منهم فرصة إنهاء المرحلة التاسعة عشرة في الصدارة.



ويملك ليفربول اليوم ولو مؤقتا فرصة استعادة الصدارة التي خسرها في المرحلة السابعة عشرة، حين يحل ضيفا على بيرنلي قبل الأخير، والأمر ذاته بالنسبة لأستون فيلا عندما يحل ضيفا على مان يونايتد اليوم أيضاً.



ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وأستون فيلا.



وقد لا تكون لبيرنلي أفضلية في ملعب تورف مور، إذ لم يفز عليه سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة، كما له فوز يتيم في المباريات السبع الأخيرة ضمن الـ «بوكسينغ داي»، بل إن سجل مواجهاته مع ليفربول لا يصب في صالحه (فاز مرتين في آخر 16 مواجهة ضمن الدوري).



ويتميز الدوري الإنجليزي بخصوصية إقامة مرحلة تقليدية بعد عيد الميلاد (بوكسينغ داي)، لكن ذلك لا يعجب العديد من اللاعبين، من بينهم قطب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك الذي قال «سنلعب مباراتنا الثالثة في تسعة أيام. الأمر يتطلب الكثير، ذهنيا ونفسيا».



ويأمل ليفربول في وضع حد لنزيف النقاط في مباراتيه الأخيرتين اللتين تعادل فيهما مع ضيفيه مان يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1)، وتشديد الخناق على أرسنال.



ويحاول المدرب الهولندي إريك تن هاغ أن يعيد مان يونايتد الثامن إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بعدما فشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، كما في التسجيل، حين يستضيف أستون فيلا الثالث غداة الإعلان عن استحواذ جيم راتكليف على 25% من أسهم النادي.



ووحده شيفيلد يونايتد الأخير سجل عددا أقل من الأهداف من «الشياطين الحمر» الذي اكتفى بتسجيل 18 هدفا بالتساوي مع ثلاثة فرق أخرى.



في المقابل، ستكون الفرصة سانحة أمام أستون فيلا مجددا لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ 1998، بعدما فشل في ذلك بتعادله مع ضيفه شيفيلد 1-1.



وعلى الرغم من تعثر يونايتد في المراحل الماضية، فإنه يتفوق على فيلا في المواجهات المباشرة، إذ لم يخسر أمامه سوى مرتين في آخر 24 مباراة (فاز 17 مرة)، كما أنه لا يوجد أي فريق في الـ «بريمييرليغ» لديه سجل انتصارات أفضل على فيلا من يونايتد (38).



وقال تن هاغ «علينا أن نبقى هادئين وأن ندعم بعضنا ونستمر بالعمل بخطتنا، وهذا ما يجب أن نقوم به معا»، معتبرا أن الخسارة الأخيرة أمام وست هام «لها أسباب. لدينا العديد من الغيابات، لذلك سيكون الفريق أفضل في حال عودة المصابين».



ويحاول نيوكاسل العودة إلى المنافسة على مركز أوروبي حين يلتقي مضيفه نوتنغهام فوريست، بعدما خسر خمسا من مبارياته الست الأخيرة، في حين يبحث المدرب الجديد لنوتنغهام البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عن فوز أول، عقب خسارته أولى مبارياته أمام بورنموث 0-3. كما يلعب بورنموث مع فولام، وشيفيلد يونايتد مع لوتون تاون.



وتلقى تشلسي خسارة جديدة في البريمييرليغ، بعدما سقط أمام مضيفه ولفرهامتبون 2-1، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة 18 للمسابقة.



وافتتح ماريو ليمينا التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 51، ثم ضاعف مات دوهيرتي تقدم الذئاب بهدف ثان في الدقيقة 90+3. وسجل كريستوفر نكونكو هدف تشلسي الوحيد في الدقيقة 90+6.



وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فقد تعرض «البلوز» لـ 19 هزيمة في البريمييرليغ خلال عام 2023، أكثر من أي فريق آخر. وأضافت الشبكة أن هذا العدد من الهزائم هو ثاني أسوأ سلسلة لتشلسي خلال عام واحد في الدوري بعد عام 1993 (20 هزيمة).



أمــا شبكـــة «سكواكــــــا» للإحصائيات فذكرت أن تشلسي تلقى 4 هزائم متتالية خارج أرضه في البريمييرليغ لأول مرة منذ 23 عاما.