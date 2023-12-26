

القاهرة ـ محمد سامي



أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد لاعب الفريق الدولي أحمد فتوح لمدة 3 مواسم لينهي رسميا الجدل الذي أثير حول اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، كما خرج اللاعب في مقطع فيديو مسجل قدم خلاله اعتذاره لجماهير الفريق عما بدر منه في الفترة الماضية.



وكان الزمالك قد وقع عقوبة تأديبية بالإيقاف لمدة شهر بحق فتوح وزميليه الحارس محمد صبحي ومصطفى الزناري بعدما غادروا معسكر الفريق قبل مباراة «زد» بالدوري مع عرض الثلاثي للبيع.

وأضاف قائلا: «بالنسبة لصبحي والزناري، لم يتم حسم موقفهما حتى الآن». وأشار أيضا إلى أن إدارة النادي لم تحسم بعد ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، موضحا أن البرتغالي كارلوس كيروش والبرازيلي روجيرو ميكالي، ضمن أسماء يتم طرحها وعرضها عن طريق الوكلاء في وسائل الإعلام ولكن لم يحصل أي تواصل رسمي مع أي طرف.

وأوضح سالم: «الملف المقبل سيكون التركيز على إنهاء ملف أزمة القيد وحل المشكلة حيث يعمل مجلس الإدارة على وضع النادي على الطريق الصحيح».