

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



باشر المدرب الإسباني بارتولومي لوبيز مهامه كمدرب لمنتخب قطر الأول لكرة القدم، بعدما قاد المران الأول مساء أول من أمس في مقر لجنة المنتخبات الوطنية بأكاديمية أسباير، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وحرص رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين، على حضور تدريبات المنتخب القطري، ورحب البوعينين بالجهاز الفني الجديد بقيادة لوبيز، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.



ويعد هذا الاجتماع هو الأول بالنسبة للمدرب الإسباني منذ توليه المسؤولية بشكل رسمي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي غادر تدريب العنابي بعد فسخ عقده بالتراضي.



واجتمع لوبيز مع اللاعبين، وحثهم على بذل المجهود خلال التدريبات من أجل الظهور بصورة مرضية أمام جماهير العنابي، لاسيما أن البطولة ستقام في الدوحة، وسيخوض المنافسات كحامل لقب النسخة الماضية والتي أقيمت في الإمارات 2019.



وشدد لوبيز على أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه خلال التدريبات حتى يضمن له مكانا في التشكيلة الأساسية، لأنه لا يوجد مكان محجوز لأي لاعب، والأفضلية لمن يتألق في التدريبات ويكون أكثر التزاما ويطبق كل تعليماته.



وبعد نهاية الاجتماع انتظم اللاعبون في المران الجماعي الأول استعدادا لخوض المباراة الودية التحضيرية الأولى بقيادة لوبيز أمام منتخب كمبوديا 31 ديسمبر الجاري بالدوحة، ويعقبها اللقاء الثاني ضد المنتخب الأردني يوم 5 يناير المقبل.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة، أن هناك اتجاها لدى الاتحاد القطري، باستمرار لوبيز مع العنابي، في حال تحقيقه لقب كأس آسيا، لاسيما أنه يقود تدريب العنابي بشكل مؤقت تنتهي مهمته فور انتهاء البطولة، ليعود لاستكمال عقده مع الوكرة القطري، لاسيما أن الوكرة تعاقد مع الإسباني خوسيه مورسيا لتدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة شهرين.