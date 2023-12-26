بيروت ـ عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى اللبنانيين الى التمسك بالقيم الدينية السمحة لتعزيز التفاعل الاجتماعي وحفظ مجتمعنا النموذجي ووحدتنا الوطنية، والتركيز على تحصين مؤسساتنا التي تنتظر اكتمال عقدها الدستوري والميثاقي، وقد أثبتت خطوة التمديد لقائد الجيش الأخيرة أن القدرة موجودة متى توافرت الإرادة على إنجازها بتعيين رئيس للأركان وباقي اعضاء المجلس العسكري، لتكون بارقة أمل باتجاه باقي الاستحقاقات وعلى رأس أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انقاذية تضع البلد على سكة إعادة النهوض المطلوبة.



وتوجه في تصريح بالتهنئة إلى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا في عيد الميلاد المجيد، راجيا من خلال هذه الفسحة الإيمانية والنورانية المنبعثة ورسالة السلام والمحبة للعالم، بأن يحل الاستقرار الدائم في وطننا ومنطقتنا وتتوقف الحروب والمآسي، خصوصا على أرض مهد السيد المسيح وتلاقي الحضارات والرسالات السماوية، إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم.



كما دعا الى العمل نحو إنسانية متسامحة، من أجل زرع الامل والرجاء وهدم جدران التفرقة بين الشعوب وصناعة السلام المنشود.



وقال في كلمة له خلال زيارته بلدة عين زحلتا: مهمتنا مهمة الجمع ومهمة نشر الكلمة الطيبة ومقاربة القضايا الاجتماعية والروحية، مهمتنا أخلاقية روحية اجتماعية وليست سياسية، لكنها تؤكد على رسالة وخط وطني واضح يجمع ولا يفرق، نؤكد من خلالها على أهمية التنوع في الوحدة، نوع ثقافي وديني ومذهبي، ولكن الوحدة وطنية. انه لبنان وهذا هو الجبل النموذج لكل لبنان. اذا كان لبنان هو وطن التنوع في الوحدة ووطن هذا المزيج وهذا التكامل وهذه الشراكة، فإن الجبل هو النموذج الأرقى، فإذا نجح الجبل نجح الوطن واذا سلم الجبل سلم الوطن، فالجبل هو قلب لبنان، ولبنان لن يهوي لأن الجبل لن يهوي ثانية، فلهذا الجبل مداميك ثابتة من الأخوة والمحبة والروح الوطنية والإيمان، وقصص العيش المشترك عبر التاريخ هي أقوى بكثير من أي قصة مؤلمة وأي حادثة موجعة حصلت في هذا الجبل.