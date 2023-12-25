بغداد ـ واع: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول أن جماعات خارجة عن القانون حاولت الاعتداء على القواعد العراقية.



وقال اللواء رسول، في بيان، إن «الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة».



وأضاف «وفي هذا السعي الحثيث، تحاول جماعات خارجة عن القانون، الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة، بالقرب من مطار أربيل المدني، وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية».



وأكد اللواء رسول أن «هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي»، ونؤكد أن «القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم».