استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف.



كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد



واستقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



كما استقبل سموه بقصر السيف وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها باسمه واسم شعب جمهورية العراق الشقيق عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من جلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة أعرب فيها باسمه واسم الأسرة المالكة وحكومة وشعب مملكة تونغا الصديقة عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه جلالته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس فو فان ثونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس نانا أدو دانكوا رئيس جمهورية غانا الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس العميد برايس كلوتير اوليغيوي نغيوما الرئيس الانتقالي لجمهورية الغابون الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس دانييل اورتيجا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة وروزاريو موريللو نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة أعربا فيها عن خالص تهانيهما لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنين لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجين لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابية لهما ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرا عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا سموه لهما موفور الصحة ودوام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس د.فرانك فالتر شتاينمار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وبالحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، متمنيا سموه، رعاه الله، له موفور الصحة ودوام العافية وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في دولة ليبيا الشقيقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار.