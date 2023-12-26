بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي عن ان الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات قامت بمخاطبة الجمعيات الخيرية لحصر الحاصلين على شهادة الجودة (الآيزو).



وأشار العجمي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان قطاع التنمية الاجتماعية يسعى الى تكريم كل الجمعيات الحاصلة على شهادة «الآيزو»، نظرا للدور الذي تساهم فيه هذه الشهادة من تطوير للعمل الخيري وذلك وفقا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.



وعن التحول الالكتروني الكامل لإنجاز المهام والأعمال بشكل سريع في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات مع بداية العام الجديد، أعلن العجمي ان الادارة ستكون رقمية بالكامل مع بداية العام المقبل وكافة الاجراءات بين الوزارة والجمعيات الخيرية ستكون آلية عبر منصة الادارة الإلكترونية التي تتيح التواصل والاتصال بين الإدارة والجمعيات والمبرات الخيرية وتستقبل طلبات الجمعيات الحصول على تراخيص المشاريع الخيرية آليا والرد الفوري بالموافقة او الرفض.