عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا يقضي بتدوير مناطقي لمديري مدارس المرحلة الثانوية او في المنطقة نفسها أثناء فترة امتحانات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي.



وقرر المانع تشكيل لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر للفترات الدراسية الأولى والثانية والدور الثاني لطلبة الفترة الصباحية في مدارسهم الأصلية ولدارسي مراكز تعليم الكبار وطلبة المنازل ومدارس التعليم الخاص في مقار تحددها المنطقة التعليمية وتعتمد من الوكيل المساعد للتعليم العام.



وأوضح في قراره ترشيح رؤساء لجان سير الامتحان من قبل مديري عموم المناطق التعليمية ويتولى وكيل وزارة التربية اعتماد الأسماء بناء على عرض الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام، على أن يكون التكليف في مقر لجنة مغاير لمدرسته الأصلية في داخل المنطقة التعليمية أو في منطقة تعليمية أخرى.



وشدد على ضرورة أن يرفع رئيس لجنة سير الامتحان العدد اللازم من المراقبين لمدير عام الإدارة العامة للمنطقة التعليمية التابع لها لاعتماد الترشيح.