أقام مكتب التدريب الطلابي والخريجين بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت يوم الملصق Poster Day الخاص بطلبة مقرر التدريب الميداني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف أ.د.عادل الوقيان، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.يوسف عبدالسلام، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث أ.د.طلاع الديحاني، ومشرف مكتب التدريب الطلابي والخريجين د.عبدالله العوضي. ويهدف المعرض إلى عرض خبرات الطلبة التدريبية في جهات القطاع الحكومي والخاص التي تدربوا بها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 وتبادل خبراتهم العملية. وقال الطلبة المتدربون انهم خلال فترة التدريب اكتسبوا أسس وقوانين العمل التي تجعلهم مهيئين لخوض مجالات العمل في المستقبل، مؤكدين أنهم طبقوا ما اكتسبوه في المقررات الدراسية حسب تخصصاتهم على أرض الواقع في الجهات التي تدربوا بها.