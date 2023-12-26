

أصدر بنك الكويت الدولي (KIB) تقريره السنوي الثاني للاستدامة لعام 2022، مجددا من خلاله التزامه بمبادراته وجهوده الواضحة والمركزة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جميع أعماله وأنشطته المصرفية.

ويشارك التقرير رؤى قيمة حول وضع السوق، ودور البنك السباق في تبني معايير الاستدامة بمجالاتها المتعددة، كما يوفر معلومات مهمة في هذا الخصوص لمختلف الأطراف، سواء على مستوى البنوك أو المستثمرين وغيرهم.

ويجسد هذا التقرير التزام KIB بمعايير ESG، بما في ذلك الشفافية والإفصاح، وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة مالية وطنية رائدة، وبنك إسلامي، إلى جانب كونه جهة موقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وبمناسبة إصدار تقرير الاستدامة الثاني للبنك، قال المدير التنفيذي للاستدامة والحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية ـ قطاع الاستراتيجية نواف ناجيا: «إن استمرار تقدم أي مؤسسة مالية يعتمد على مدى تطبيقها لمعايير الاستدامة.

وفي إطار التزام KIB بشعاره المؤسسي، بنك للحياة، وانطلاقا من مبادئه الأساسية فإننا نسعى إلى تبني نهج مستدام لتطوير جميع أعمالنا وأنشطتنا من منتجات وخدمات ومبادرات اجتماعية، إلى جانب تطوير رأسمالنا البشري، وغير ذلك الكثير من الخطوات المتقدمة.

وتماشيا مع هدفنا الأسمى في التحول إلى البنك الأكثر استدامة في الكويت، فإننا نسعى إلى تحقيق النجاح المشترك الذي يضمن مصلحة البنك والمجتمع والاقتصاد الكويتي، في آن معا، إضافة إلى الإسهام في تحقيق رفاهية سكان العالم جميعا».

وأضاف: «إننا نؤمن بأهمية مشاركة المعرفة من أجل تطوير بيئة الأعمال المصرفية والمالية عن طريق تبادل الخبرات والرؤى التي اكتسبناها خلال العام من مبادراتنا المميزة في مجال ESG»، مؤكدا أن تنظيم الفعاليات الحوارية وإنشاء المحادثات حول مواضيع الاستدامة ومعايير ESG وتطبيق الممارسات الواعية للقيام بالأعمال، تجدد الأمل في المساهمة بتحقق التنمية الشاملة والمستدامة لقطاع الصيرفة في الكويت والوصول إلى تعظيم دوره الإيجابي في اقتصاد البلاد ورفاهية المجتمع في الوقت نفسه.



وسلط تقرير KIB الضوء على النقاط الرئيسية التي عكست جهوده المبذولة لتحقيق الاستدامة وتطبيق معايير ESG في العام 2022، حيث تناول حجم استثماراته في الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي شكلت 15.8% من إجمالي محفظة الصكوك، في حين بلغت كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نحو 19.67 ميغا طن/ الموظف.

وإضافة إلى ذلك، نجح البنك في تسجيل نمو بنسبة 37% على أساس سنوي في حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وفي مجال رأس المال البشري، كشف البنك عن أن 88% من موظفيه خضعوا لتدريب واحد على الأقل خلال العام 2022، بمتوسط 6 ساعات لكل موظف، إضافة إلى رفع نسبة توطين الوظائف (التكويت) إلى 73.9%، وزيادة نسبة الكوادر النسائية إلى 26.1% تمكينا لدور المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن KIB حصد العديد من الجوائز المرموقة خلال العام تقديرا لجهوده المميزة، بما في ذلك جائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022»، وجائزة «أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022» من قبل مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال.

كما تلقى تكريما من قبل وورلد فاينانس كأفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2022، وكذلك جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت 2022».