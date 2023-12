حصدت solutions by stc، الذراع المتخصصة لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات، جائزة مسرع الأعمال الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة «SME Digital Acceleration Carrier Partner» من شريكها الاستراتيجي هواوي. وحازت solutions by stc هذه الجائزة تقديرا للإنجازات الاستثنائية التي حققتها في مجال خدمات إدارة الشبكات السحابية في الكويت، مما يؤكد تفاني الشركة وريادتها في تقديم حلول رقمية رائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تماشيا مع تطور العالم الرقمي الحديث.



وفي ظل التطور المتواصل لتكنولوجيا الأعمال اليوم، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، ويعتمد ازدهارها بشكل كبير على قدرتها على تسخير إمكانات التقنيات الرقمية. لذا ارتقت solutions by stc إلى مستوى هذا التحدي من خلال الريادة في تقديم حلول الشبكات المدارة سحابيا (مدار) المتطورة التي تسهل الانتقال السلس للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الصناعات المتنوعة. وتعمل هذه الخدمات على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط العمليات، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، حيث تعد حلول خدمات الشبكة السحابية المقدمة من solutions by stc عنصرا محوريا في إستراتيجية SaaS الشاملة (كل شيء كخدمة)، حيث تقدم خدمات تطوير شبكات المؤسسات من جميع الأحجام، بما في ذلك الجهات الحكومية، من خلال نموذج النفقات التشغيلية (OPEX).



وفي هذا السياق، قال المدير العام للمبيعات وحلول الأعمال في solutions by stc علي الياسين: «يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة من شريكنا الاستراتيجي، هواوي، تقديرا لالتزامنا بتوفير خدمات سحابية متطورة وخدمات إدارة الشبكة، وهذا يؤكد التزامنا بتقديم خدمات وحلول متخصصة ومبتكرة تحت مظلة وياك لتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال رحلة التحول الرقمي الخاصة بها». وأضاف: «نظرا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية في الكويت، فإن solutions by stc تركز على توفير خدمات إدارة الشبكة السحابية المتقدمة بما يتوافق مع مبادرات النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. ومن المتوقع أن يترك النهج المبتكر للشركة بصمة دائمة على النظام البيئي للأعمال في الكويت، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية الكويت للتنمية المستدامة». وتتميز حلول الشبكات المدارة سحابيا «مدار» من solutions by stc باعتمادها على قدرات حلول الشبكات SD-WAN LAN وشبكة WiFi ا، وحلول 5G بريادة stc، وكلها مصممة بدقة لتلبية المتطلبات الفريدة للمؤسسات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات في عالم اليوم.



وتقدم شبكة SD-WAN المدارة نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تحسين أداء شبكتها وتقليل تكاليف التشغيل، فهو يتيح اختيار المسار الديناميكي، وتعزيز الأمان، والتحكم المركزي، مما يمكن الشركات من التكيف بسرعة مع ظروف الشبكة المتغيرة وتوفير تجربة مستخدم دون انقطاع. وتضمن شبكة WiFi المدارة استفادة الشركات من الاتصال اللاسلكي السريع والآمن والموثوق، مما يسهل العمل الفاعل عن بعد للموظفين.



وفي الوقت نفسه، فهو يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير تجربة رقمية استثنائية لعملائها مع تبسيط إدارة الشبكة.