منصور السلطان



تمكن رجال مباحث الفروانية من إلقاء القبض على تاجر مخدرات وافد بحوزته 57 كيس شبو وهيروين خلال كمين نصب له في منطقة خيطان.



ووفق ما قال مصدر أمني لـ«الأنباء» فإن معلومات سرية وردت لمدير مباحث الفروانية تفيد بأن شخصا يروج المواد المخدرة في منطقة خيطان، فأوعز لرجاله بمراقبته والتأكد من المعلومات، وخلال بحث وتحر استمر أياما عدة اتضح ان مروج المخدرات وافد في العقد الثالث من عمره متخصص ببيع الشبو والهيروين، وعليه تم إرسال مصدر سري والاتفاق معه على شراء كمية من المواد المخدرة، وخلال عملية التسليم والتسلم التي تمت في منطقة خيطان بالقرب من أحد المقاهي تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض عليه وبحوزته 57 كيسا مليئا بالهيروين والشبو.



وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يتاجر منذ فترة بالمواد المخدرة والتي يحصل عليها من شخص آخر لا يعرفه. وعليه تمت إحالته وكمية المواد المخدرة المضبوطة إلى النيابة العامة.



من جهة اخرى، شن رجال دوريات إسناد العمليات تحت إشراف مدير عام أمن الأحمدي العميد محمد المطيري حملة أمنية ومرورية على المخالفين للقانون والمطلوبين في منطقتي الوفرة والجليعة، أسفرت عن ضبط 10 أشخاص مطلوبين ومخالفين لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات الآسيوية والعربية، كما تم ضبط 10 سيارات مخالفة يقوم قائدوها بالاستهتار والرعونة، بالإضافة إلى إصدار أصوات مزعجة من عادم السيارات وإحالتها الى كراج حجز المرور، كما تم ضبط 13 «بقي» مخالفا، وتحرير 32 مخالفة مرورية.