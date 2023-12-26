عبدالله قنيص



أحال رجال إسناد الجهراء شخصا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازته «كوكتيل» من المواد المخدرة إلى جانب أداة حادة (مطواة).



وبحسب ما أبلغ مصدر أمني «الأنباء» فإن إحدى دوريات إسناد الجهراء رصدت مركبة تتعرج في الشارع العام، حيث أجبر قائدها على التوقف وتبين انه في حالة غير طبيعية وبتفتيشه احترازيا عثر معه على عدد من الاكياس التي بها مواد مخدرة يرجح ان تكون «شبو» و«هيروين» و«حشيش» إلى جانب حبة ترامادول.



من جهة اخرى، ألقى رجال مباحث تيماء القبض على 3 مواطنين مطلوبين للحبس بأحكام مختلفة وقضايا مختلفة، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن الانتشار الذي يقوم به رجال مباحث تيماء وتطبيق التعليمات من القيادات نفذا على أرض الواقع، حيث تم ضبط 3 مواطنين بقضايا منفصلة وأحكام متفرقة، أحدهم مطلوب للحبس 4 سنوات والآخر لسنتين وأحدهم لمدة عام.