تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من التوصل إلى معلومات تفيد بحيازة شخص مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، ‏‎وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تحركات المتهم وبعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة تم ضبطه في منطقة السالمية.



وبتفتيش مسكنه تم العثور على 35 كيلو من مادة الحشيش و20 ألف حبة من اللاريكا و(1) كيلو افيون و10 آلاف حبة ميثادون و150 غرام شبو و(50) غرام هيروين، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وجارٍ احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.



وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعاتهم المعنية مستمرون بعون من الله عزّ وجلّ في مواجهة تجار المواد المخدرة وجميع أساليب ترويجها حماية للجميع، وتهيب الوزارة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).