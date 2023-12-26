

علاء مجيد



وصل إجمالي صادرات النفط الكويتي الى أميركا خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي حتى نهاية أكتوبر 2023، إلى نحو 6.015 ملايين برميل بقيمة بلغت 512 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 85.1 دولارا للبرميل خلال الفترة.



وبحسب بيانات تقرير شهر أكتوبر 2023 الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي، فلم تصدر الكويت أي شحنات نفط إلى الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل تصديرها 759 ألف برميل خلال سبتمبر بقيمة بلغت 67.6 مليون دولار، وبمتوسط سعر 89 دولارا للبرميل.



وتزامن عدم تصدير الكويت أي شحنات نفط إلى أميركا خلال شهر أكتوبر الماضي مع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية والتي وصلت في الوقت الحالي إلى نحو 13.3 مليون برميل يوميا ما يوفر للولايات المتحدة القدرة على تصدير جزء من إنتاجها في الشهور التي لا يكون فيها إقبال كبير على البنزين وهي شهور الصيف التي تنتهي في سبتمبر على الأرجح.



وتمثل قيمة صادرات النفط الكويتية أقل من 0.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام والتي بلغت 141.6 مليار دولار، فيما بلغت خلال أكتوبر فقط 15.2 مليارا، وعلى صعيد حجم صادرات النفط الكويتية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر فقد مثلت نحو 0.31% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي تبلغ 1.93 مليار برميل.



وتستورد أميركا الحصة الأكبر من واردات النفط البالغة نحو 68% من إجمالي وارداتها من حيث القيمة من البلدان المجاورة والمتمثلة في كندا والمكسيك، حيث تبلغ قيمة صادرات النفط من أميركا الشمالية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر 96.5 مليار دولار تستحوذ كندا على القيمة الأكبر البالغة 79.5 مليارا فيما تستحوذ المكسيك على نحو 16.9 مليار دولار.



وتأتي قيمة صادرات أميركا الشمالية مقابل استيراد الولايات المتحدة 1.4 مليار برميل خلال العشرة أشهر الأولى من 2023 والتي استحوذت كندا على نصيب الأسد منها بنحو 1.16 مليار برميل.



وعلى مستوى الدول العربية، فقد بلغت صادرات السعودية لأميركا 110.5 ملايين برميل في 10 أشهر حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 9.5 مليارات دولار، فيما صدرت العراق نحو 70 مليون برميل مقابل 5.4 مليارات دولار، والإمارات 4.6 ملايين برميل مقابل 405.5 ملايين دولار.