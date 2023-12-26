قالت الشرطة الصربية امس إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا وتم اعتقال 38 شخصا في أثناء وبعد احتجاج للمعارضة على نتائج الانتخابات.

واحتشد الآلاف وسط العاصمة الصربية بلغراد أمس الأول للمطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت الأسبوع الماضي ووصفها مراقبون دوليون بأنها كانت غير نزيهة.

وحطم المحتجون النوافذ والزجاج عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية قبل أن تفرقهم الشرطة. في الأثناء تخوض مارينيكا تيبيتش، التي تعد من قادة المعارضة الصربية، إضرابا عن الطعام للتنديد بتزوير الانتخابات، مؤكدة رغم ما تبدو عليه من ضعف أنها تريد المضي قدما حتى النهاية، على الرغم من المخاطر التي تهدد صحتها.

وتطالب هذه النائبة التي ترأس قائمة الائتلاف المعارض للرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي أعلن حزبه القومي اليميني الفائز الأكبر في عملية الاقتراع، بإلغاء الانتخابات، وبدأت إضرابا عن الطعام امس مع ستة برلمانيين آخرين. وقال حزبها السبت إن صحتها «في خطر»، وإنها مضطرة لتلقي حقن يومية.

في السياق نفسه، اتهمت موسكو امس الغرب بالسعي إلى «زعزعة استقرار» الوضع في صربيا، وقالت المتحدثة باسم الديبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «من الواضح أن الغرب الجماعي يسعى إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد»، مشبهة التظاهرات في صربيا بتلك التي شهدتها كييف وأدت إلى وصول موالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا مطلع 2014، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية العامة «ريا نوفوستي».