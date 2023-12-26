قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول سوق العقار المحلي بالربع الثالث من 2023، إن الكويت تهدف لأن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



بالإضافة إلى البيوت الذكية النموذجية وما يخدمها من مبان عامة وخدمات في عدة مدن، منها جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك وشرق تيماء، إضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة، وفقا لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضا من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.



وأشار تقرير «بيتك» إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية واصلت تلبية الطلبات السكنية القائمة طبقا لآخر تقرير صادر عنها في سبتمبر 2023، إلا أنه ارتفعت الطلبات السكنية القائمة حتى سبتمبر إلى 91.1 ألف طلب، ونجحت المؤسسة في تخفيض حجم هذه الطلبات بنسبة 0.6% على أساس سنوي.



وأضاف التقرير أن الكويت مازالت ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية للمواطنين، كما نجحت وزارة الإسكان في توقيع اتفاقية في مجال تطوير الإسكان عبر 7 اتفاقيات مشتركة ستساهم في دعم التوجه نحو تطوير المدن الإسكانية المتكاملة مع خلق تواصل استراتيجي طويل في مجال المشروعات السكنية.



كما نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وتمكنت من خدمة المواطنين عبر تطبيق سهل والموقع الإلكتروني للمؤسسة، إضافة إلى مراكز الخدمة المنتشرة.



وطبقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها، فقد أعلنت عن توزيع كامل الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد بـ 520 وحدة سكنية، وتوزيع 6533 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله، والذي يحتوي على 24.509 وحدة سكنية.



كما أعلنت المؤسسة عن مشاريع إسكانية أخرى قيد التوزيع لـ11 ضاحية سكنية، منها مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية أي توزيع (17.6 ألف وحدة سكنية) من إجمالي 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عاما في كامل المشروع.



وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، إضافة إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية في شرق صباح الأحمد والمجمعات السكنية فيها وفي مدينة صباح الأحمد والمشروعات التنفيذية في توسعة الوفرة، إضافة إلى العديد من المشروعات وفق البيانات المتاحة، منها طرح مناقصات مشروع المساكن منخفضة التكاليف لـ 9800 وحدة سكنية في منطقة السالمي.