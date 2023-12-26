البنك يتمتع بقاعدة عملاء قوية بقطاع الخدمات المصرفية للشركات



علاء مجيد



أوصت المجموعة المالية «إي إف جي هيرميس» بشراء سهم البنك الأهلي الكويتي عند سعر مستهدف بقيمة 257 فلسا بزيادة 16.3% عن سعر إغلاق السهم البالغ 221 فلسا بعد إعداد تقريرها الخاص بالبنك في ديسمبر 2023، نظرا لكون البنك يعد سادس أكبر بنك تقليدي في الكويت من حيث الأصول، ويتمتع بقاعدة قوية من العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للشركات الذي استحوذ على 84% من إجمالي القروض بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.



إستراتيجية طموحة



وأخذت «إي إف جي هيرميس» في الاعتبار تسجيل البنك الأهلي الكويتي لنمو ائتماني بين 2024 و2026 تماشيا مع النمو المتوقع في القطاع المصرفي الكويت، بالإضافة إلى الخطة الإستراتيجية الطموحة لدى البنك من العام 2021 إلى العام 2026 والتي تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الميزانية العمومية والأرباح بحلول 2026، والارتفاع المتوقع في الإنفاق الحكومي.



ولفتت «إي إف جي هيرميس» إلى أنه سيتم تداول سهم البنك الأهلي الكويتي بمضاعف ربحية ملموس خلال عام 2024 يبلغ 0.8 مرة. ويأتي ذلك في وقت بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال عام 2023 نحو 6.5%، ومن المتوقع أن يصل إلى 10% تقريبا بحلول عام 2026 بفضل مكاسب كفاءة التكلفة (نسبة التكلفة إلى الدخل) التي تعد عند أعلى مستوى خلال 5 سنوات بنسبة 49%، إلى جانب بعض الاستقرار في تكلفة المخاطر التي سجلت 93 نقطة أساس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.



ويترافق ذلك مع الترجيحات بإدراج سهم البنك الأهلي الكويتي في السوق الأول داخل بورصة الكويت خلال الربع الأول من عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة التداولات على أسهم البنك من قبل المؤسسات والصناديق الدولية التي تتبع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت.



من جهة ثانية، أدت السياسة النقدية التي اتبعها بنك الكويت المركزي (زيادة أسعار إعادة الشراء بشكل أسرع من أسعار الخصم) إلى ضغط صافي هامش الفائدة خلال عام 2022 وأوائل عام 2023 بالنسبة لبعض البنوك الكويتية بما فيها البنك الأهلي الكويتي.



وأدى ارتفاع أسعار الفائدة أيضا إلى حصول بعض عمليات التحويل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى حسابات الودائع لأجل (حسابات التوفير الجارية انخفضت إلى 30% تقريبا من الودائع) مقابل 38% خلال عام 2021.



وقد أدى رفع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي عام 2023 إلى زيادة عائدات الإقراض، وتحسن صافي هامش الفائدة لدى البنك الأهلي الكويتي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من عام 2023، في حين أخذت «إي إف جي هيرميس» في الاعتبار الهوامش المستقرة خلال عام 2024، مع وجود احتمال للتراجع بسبب الانخفاض المحتمل في سعر الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2024.



وقدرت المجموعة بأن كل تراجع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بمقدار 3 نقاط أساس في صافي هامش الفائدة.



ولفتت «إي إف جي هيرميس» إلى أن البنك الأهلي الكويتي يتمتع بمخصصات عالية (تغطية المخصصات للقروض المتعثرة تصل إلى 503% تقريبا)، ونسبة القروض المتعثرة المستقرة على نطاق واسع خلال عام 2023 رغم ارتفاع المعدلات في القطاع، في وقت تميل محفظة الشركات بشكل عام إلى الشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات والشركات ذات الجودة العالية.



فرص خارجية



ولدى البنك الأهلي الكويتي 3 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة (واحد منها في مركز دبي المالي العالمي DIFC)، مما يسمح له بالاستفادة من فرص قروض الشركات خارج الكويت، جنبا إلى جنب مع البنك التابع له في جمهورية مصر العربية.



ويأتي ذلك في وقت يتحوط البنك الأهلي الكويتي ـ مصر من مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، وسيستمر البنك بتسجيل أرباح مرتفعة نسبيا، بفضل تمتعه بميزانية عمومية قوية جنبا إلى جنب مع خططه الاستثمارية الحصيفة.