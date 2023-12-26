شهدت أعداد السياح الكويتيين، الذين زاروا تركيا منذ بداية 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعا بنسبة 24%، ليبلغ عددهم 347 ألف سائح، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتحل السياحة الكويتية إلى تركيا في المركز الرابع عربيا، فيما ارتفعت أعداد السياح السعوديين بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 784 ألف سائح، بحسب بيانات وزارة السياحة والثقافة التركية.



السياحة السعودية إلى تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 987 ألف سائح في الأشهر الـ 11 الأولى من العام، فيما بلغ عدد السياح العرب 4 ملايين، ما يمثل 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا خلال تلك الفترة.



وتصدر العراقيون قائمة السياح العرب الأكثر زيارة إلى تركيا، حيث بلغ عددهم 987 ألف زائر، تلاهم السعوديون بنحو 784 ألفا، ثم الأردنيون في المرتبة الثالثة بنحو 369 ألف سائح.



وكانت السياحة العربية إلى تركيا قد تأثرت ببروز خطاب العنصرية الذي روجت له بعض أحزاب المعارضة، ووجد تجاوبا في الشارع التركي، ما دفع الحكومة التركية إلى التلويح بعقوبات ضد كل من يستهدف ضيوف تركيا، حيث وصف الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطاب له سبتمبر الماضي، مروجي خطاب الكراهية بـ «أصحاب العقلية الفاشية»، وقال إنه سيحارب هذه العقلية أمام القضاء التركي.



وفي قائمة السياح الأجانب، تصدر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال أول 11 شهرا من 2023، تلاهم الألمان في المرتبة الثانية، ومن ثم البريطانيين في المرتبة الثالثة، ثم البلغار، وحل الإيرانيون الذين يجاورون تركيا في حدودها الشرقية، في المرتبة الخامسة، ووفق هيئة الإحصاء التركية (تركستات) بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة بلغت العام الماضي نحو 46.28 مليار دولار.



وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار خلال العام الحالي، إلا أنها حققت ما يقارب 88% من هذا الرقم.