مفرح الشمري



وفقا للقرار الوزاري رقم (1512) تم إشهار الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، اعتبارا من تاريخ 2023/11/23 والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 2023/12/10، ويعتبر الاتحاد إحدى المنظمات العمالية ومجلس الإدارة التأسيسي يتكون من: الإعلامي والمحامي خالد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)، الفنانة القديرة حياة الفهد (نائب رئيس مجلس الإدارة)، الفنان القدير محمد جابر (مدير اللجنة العليا للمنتجين)، المنتج د.بشار عبدالحسين (أمين السر)، م.محمد المحيطيب (نائب أمين السر)، المخرج محمد المسلم (أمين الصندوق)، الفنان ياسر العماري (مدير العلاقات العامة والتنسيق).



أغراض وأهداف الاتحاد تتمثل في التالي:



يقوم الاتحاد برعاية مصالح أصحاب الأعمال المنضمين لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينهم ومدهم بالمعونة المادية والمعنوية والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وتمثيلهم في جميع المحافل العربية والدولية.



تحسين ظروف الإنتاج والمطالبة بتفعيل دور المنتج المنفذ من خلال وزارة الإعلام.



تنظيم الإنتاج الفني والمسرحي داخل الكويت بما يرتقي بالفن والثقافة ويضمن مصلحة المجتمع.



توحيد عقود المنتجين حسب العرض والطلب.



تسويق أعمال المنتجين الأعضاء وتقديم أعمال تعزز قيم المجتمع الكويتي.



تمثيل الفن الكويتي لدى الجهات الرسمية والتنسيق مع أعضاء مجلسي الأمة والوزراء في دعم وتطوير الفن الكويتي.



تقدير الفنانين الرواد من خلال الإنتاج المحلي.



دعم وتشجيع المبدعين من الشباب في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج والموسيقى.



رسم الانضمام مبلغ وقدره 100 د.ك، تدفع مرة واحدة وقيمة الاشتراك السنوي للعضوية قدرها 50 د.ك بشرط وجود رخصة تجارية سارية «إنتاج فني أو إنتاج مسرحي».