تحدثت الفنانة ميساء مغربي عن بعض جوانب حياتها الشخصية وتجارب الزواج المتعددة التي مرت على حياتها وصعوبات الطلاق والكثير من الأمور الخاصة التي تحدثت عنها بكل جرأة ووضوح، وأبدت رغبتها في تكوين حياة أسرية مستقرة.



وأكدت ميساء، خلال استضافتها في برنامج «المشهد»، أنها لم تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتها الشخصية، لذلك تطلقت 4 مرات، مشيرة إلى أنها لم تستطع أن تسامح وتتجاوز الخيانة،



ولا تستطيع التعايش مع رجل يمتلك علاقة مع امرأة أخرى، مؤكدة استعدادها لأن تكون الزوجة الثانية بدلا من تحمل ألم الشك والتوتر طوال الوقت، وقالت: «الرجل لا تكفيه أنثى واحدة، ولكن تكفيه امرأة واحدة».



ولفتت مغربي إلى أن الاستقرار الأسري لا يعني أن تكون هناك زوجة وحيدة، وتابعت: «يهمني الرجل أن يكون مقتدرا ماديا، ويمكن أن أرتبط برجل أصغر مني سنا، لأن النضوج لا علاقة له بالعمر».