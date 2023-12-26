

هادي العنزي



يدشن منتخبنا الوطني لكرة السلة في الـ 2 ظهر اليوم مشواره في البطولة العربية الـ 25 للرجال بمواجهة نظيره التونسي على مجمع الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم مصر البلد المضيف والإمارات والمغرب، بالإضافة إلى الكويت وتونس.



ويشهد اليوم الأول للبطولة التي تمتد منافساتها حتى 3 يناير المقبل مباراتين أخريين، حيث يلتقي منتخبا الجزائر والصومال في الـ 4:30 مساء ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويعقبها حفل افتتاح البطولة، وتليه مواجهة تجمع بين منتخبي مصر والإمارات في الـ 8 مساء.



وقد استعد «أزرق السلة» للبطولة العربية بمعسكر قاهري لمدة 10 أيام لعب خلاله 4 مباريات ودية، تغلب فيه على منتخب الأردن، وناديي هيليوبوليس، والشرقية للدخان، فيما خسر من نظيره الليبي في رابع مبارياته الودية.



ويضم «الأزرق» العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه، من بينهم القائد أحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، محمد عدنان، الكسندر الغيص، تركي حمود، عمران جوهر، عبدالرحمن السهو، ويوسف بورحمة، بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز، الذي يملك الكثير من الخبرة، بما يمكنه من تحقيق أفضل نتيجة ممكنة رغم صعوبة المنافسة.