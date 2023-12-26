يعقوب العوضي



واصل القادسية تضييق الخناق على فريق الكويت متصدر الترتيب العام لدوري الطائرة بعد تقليصه الفارق إلى 3 نقاط فقط بعدما رفع رصيده الى 22 نقطة، وذلك إثر فوزه على الصليبخات 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة، فيما استقر رصيد الصليبخات عند 3 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز الشباب على الساحل 3-0 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ارتقي بها إلى المنطقة الآمنة وتحديدا بالمركز السادس فيما يبقى الساحل في المركز الأخير دون رصيد.

وبالعودة إلى مواجهة القادسية مع الصليبخات فلم يستطع الأخير إيقاف منافسه رغم حوائط الصد الدفاعية وفرض الأصفر نفسه منذ البداية حيث حسم الأشواط بنتيجة 25-17 و25-15 و25-13، ولم يختلف الوضع كثيرا في المباراة الثانية إذ نجح الشباب في التقدم على الساحل منذ اللحظات الأولى فكانت نتائج الأشواط ملخصا عن مستوى الفريقين، حيث انتهت: 25-12 و25-20 و25-22.