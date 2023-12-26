يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر في طريقه إلى الحل بعد أن تسلم المدعون في المنازعة الرياضية الصيغة التنفيذية امس. وكانت هيئة التحكيم الرياضي قد أصدرت قرارها في 30 أكتوبر الماضي والذي قضى فيه ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي التي جرت في 12 يناير 2023 مع ما يترتب عليها من آثار.



ومن المتوقع أن يشهد سيناريو التنفيذ خطوات قانونية مقابله من مجلس إدارة النادي لاستيفاء كافة فرص الدفاع القانوني عن شرعية مجلس الإدارة ومنها على الجانب المحلي رفع دعوى «إشكال قانوني» لإيقاف التنفيذ وأيضا اللجوء إلى محكمة كاس الدولية.