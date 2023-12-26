يحيى حميدان



أعرب مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، عن سعادته بالفوز الكبير على كاظمة 6-0 في الجولة الـ11 من دوري «زين» الممتاز.



وقال معلول عقب اللقاء إن «الأبيض» كان في يومه وقدم مباراة ممتازة، وهو أداء شبيه بالشوط الأول في المباراة التي سبقتها أمام الجهراء 3-2 ولكن تراجع الفريق بعد تسجيل ثلاثية، أما أمام كاظمة فقد حضرنا اللاعبين بصورة مثالية وحرصنا على إبقائهم بكامل التركيز وتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف.



وأضاف أن «الكويت يفتقد عددا من اللاعبين بسبب الإصابات وبالرغم من ذلك إلا أن الفريق يقدم مستويات جيدة والجميع منضبط وهناك روح جديدة في الأبيض وستشاهدون الأفضل في قادم المباريات».



وبين معلول أن مسألة التعاقدات في الانتقالات الشتوية تحتاج إلى تشاور مع إدارة النادي لتحديد إمكانية إجراء بعض التغييرات من عدمها.



وسجل أهداف الكويت في مرمى كاظمة كل من فهد حمود (11) والتونسي طه ياسين الخنيسي (25 و45+2 و50 و84) ومحمد دحام (65).