

عوامل حياتية تدل أنك تتقدم في السن بشكل جيد



تلعب الوراثة دورا مهما في مدى ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، لكن سلوكيات الناس وعاداتهم يمكن أن تؤثر أيضا على ذلك. تقول د.تيريزا أليسونإن ان الشيخوخة الجيدة تعني أكثر من مجرد التمتع بصحة بدنية. وقد ابتكرت الرابطة الأميركية للمتقاعدين (AARP) قائمة مرجعية للأشخاص في الخمسينيات من العمر لمعرفة ما إذا كانوا يتقدمون في السن على نحو جيد بناء على أحدث العلوم، ومنها الآتي:



1 - علاقات اجتماعية قوية: يكون كبار السن أكثر عرضة لخطر الشعور بالوحدة الناجمة عن العيش بمفردهم، والتوقف عن العمل، وقلة قدرتهم على الحركة. وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتمتعون بنظام دعم قوي وحياة اجتماعية صحية، يكونون أكثر سعادة وصحة ويعيشون لفترة أطول.



2 - النشاط البدني: قال د.جيمس باورز، إن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني والتمارين الرياضية بشكل طبيعي في حياتهم يتقدمون في العمر بشكل جيد.ووجدت الدراسة أيضا أن الفترات الطويلة التي تقضيها جالسا يمكن أن تزيد من خطر الوفاة.



3 - اتباع نظام غذائي صحي: صنف قدر كبير من الأبحاث النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره النظام الغذائي القياسي الذهبي. ويشمل بشكل رئيسي الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.



4 - المشاركة في أنشطة هادفة: وجدت دراسة أن أولئك الذين سجلوا أعلى الدرجات على مقياس «الهدف من الحياة»، كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين سجلوا درجات أقل نسبيا.



5 - النوم مدة 7 ساعات على الأقل في الليلة: يزيد عدم الحصول على ما يكفي من النوم، من فرص الإصابة بأمراض، مثل: السمنة والسكري والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وتربط الأبحاث أيضا بين الوقت الذي يقضيه الشخص في النوم وخطر الإصابة بالخرف وحتى الموت.



6 - صحة الدماغ: أشارت دراسة نشرت هذا العام، إلى أن فقدان القدرات المعرفية قد لا يكون حتميا في سن الشيخوخة.



المصدر: عن «ديلي ميل»