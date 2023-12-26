يعتقد علماء البيئة الأوروبيون أن البشرية تسببت على مدى 130 ألف سنة ماضية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في انقراض نحو 1430 نوعا من الطيور.



وقال مركز البيئة والهيدرولوجيا في بريطانيا: «أظهر بحثنا أن الجنس البشري كان له تأثير أكبر بكثير على تنوع الطيور مما كان يعتقد سابقا. وقد أثبتنا أن العديد من أنواع الطيور اختفى من على وجه الأرض حتى قبل ظهور الكتابة، وذلك نتيجة تدمير الموائل والصيد الجائر».



وقال الباحث في المركز روبرت كوك إن فريق الباحثين توصل إلى هذه النتيجة بناء على تحليل المعلومات التاريخية وبيانات الحفريات المتوافرة حول كيفية تفاعل البشر مع الطيور المختلفة في أثناء عملية استيطان الأرض. واستخدم علماء البيئة هذه البيانات لإنشاء نموذج حاسوبي ساعدهم على حساب كيفية تغير تنوع الطيور منذ نهاية عصر البليستوسين حتى يومنا هذا.



وأظهرت هذه الحسابات أنه خلال هذه الفترة اختفى ما يقرب من 1430 نوعا من الطيور، واختفى منها 225 نوعا في العصر الحديث نسبيا، وتم الحفاظ على بقايا 417 نوعا آخر في السجل الأحفوري، ولم يعثر العلماء بعد على آثار للـ 788 المتبقية.